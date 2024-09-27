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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل والقضاء

الصومال
الصومال
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بحث وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، اليوم الجمعة مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى الصومال كارين جوهانسون، سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لمجال العدل في البلاد، وإيصال خدمات العدل والقضاء إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من قبضة فلول مليشيا "الشباب" الإرهابية، بالإضافة إلى استكمال الدستور الصومالي.

وأكد وزير العدل الصومالي، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، التزام حكومة المصالحة الوطنية في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد، وسيادة القانون.

ومن جانبها، شكرت السفيرة، الوزير والوزارة ككل على إنجازاتهما، وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيركز على تعزيز جودة وزارة العدل والشئون الدستورية والتدريب المهني لمنتسبي الوزارة.

الصومال الاتحاد الأوروبي التعاون الثنائي