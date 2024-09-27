10 ميداليات .. مصر تحتل المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال

أسدل الستار على بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، والتي أقيمت في مدينة ليون الإسبانية خلال الفترة من 19 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

ونجحت مصر في احتلال المركز الرابع في جدول ميداليات بطولة العالم لرفع الأثقال، برصيد 10 ميداليات من المشاركة بـ8 لاعبين فقط.

الفائزون بالميداليات

فازت رحمة أحمد لاعبة المنتخب الوطنى والمشروع القومي للموهبة لرفع الأثقال بثلاث ميداليات ذهبية فى منافسات وزن أقل من 87 كجم.

وكان قد حصل السيد علي عطية على الميدالية البرونزية في وزن 61 كجم.

كما توج عبد الرحمن يونس بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

بالإضافة إلى تحقيق البطل المصري محمود حسني لاعب المشروع القومي للموهبة، ثلاث ميداليات بواقع فضية و برونزيتين في وزن 102 كجم.



وبذلك ارتفع رصيد ميداليات المنتخب المصري إلى 10 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية 4 ذهبيات وميداليتين فضية و 4 ميداليات برونز.

وضمت قائمة المنتخب المصري 8 لاعبين ولاعبات، وهم: “السيد علي عطية وزن -61 كجم، عبد الرحمن يونس وزن -81 كجم، أحمد جمال البسيوني وزن -89 كجم، محمد السيد ضيف الله وزن -96 كجم، ومحمود حسني وزن -102 كجم، حنين أحمد السيد وزن -64 كجم، شمس عبد العظيم وزن -81 كجم، ورحمة أحمد وزن -87 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في إسبانيا أيمن فؤاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

بينما يقود المنتخب المصري فنيًا علاء الدين حسن كامل، بالإضافة إلى إسماعيل سنوسي مدربًا عامًا، وعلى السيد عطية مدربًا.