السوبر الأفريقى.. وصول أحمد حمدى إلى فندق بعثة الزمالك لمؤازرة الفريق

وصل أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى فندق إقامة بعثة الأبيض بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة، ولاعبو الأبيض على استقبال اللاعب داخل الفندق قبل المحاضرة الفنية المقرر لها بعد قليل استعداداً لمواجهة الأهلي.

وحرص أحمد حمدي على تحفيز زملائه من أجل تحقيق لقب السوبر الأفريقي، من خلال حديثه معهم عقب وصوله إلى فندق إقامة البعثة.

وكان أحمد حمدي وصل إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية قادماً من الإمارات، حيث كان يخضع للتأهيل هناك، من أجل مؤازرة الزمالك في لقاء اليوم .