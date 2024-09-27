مصطفى البرغوثى: الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة فاشية بامتياز

وجه القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، التحية للمشاركين في المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي والذي تستضيفه القاهرة.

وأشار البرغوثي في كلمته، إلى أن أخطر ما تواجهه المنطقة العربية ليس الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولا التطهير العرقي الذي يحدث، ولكن توسيع إسرائيل الاحتلال والذي بدأ بغزة، مؤكدًا أن هناك العديد من البدائل لدى إسرائيل بدلًا من اجتياح لبنان بريًا.

وأوضح البرغوثي خلال كلمته فى المنتدى الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة فاشية بامتياز، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يواجه جرائم الاحتلال بالإضافة إلى العنصرية العالمية والتي تجعل بلدانًا أخرى تتحدث عن دعم أوكرانيا ضد الاحتلال وتدعم إسرائيل في نفس الوقت بالسلاح.

وطالب البرغوثي بتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال خاصة أن ما يجمع الحضور هو حق الشعوب في التعبير عن رأيها بديمقراطية، ولا يمكن أن نحقق عدالة اجتماعية إلا بعد تحقيق الحرية أولًا.

وانطلقت أعمال لقاء أحزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى البرغوثي من حركة فتح، كما شارك من دولة السويد يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، وأيضاً نائب السفير الإيرلندي.

ويشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

