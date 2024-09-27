رونالدو يعود لتشكيل النصر أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة.

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، نظيره الوحدة على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في السادسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الوحدة، إذ يعود للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة العالمي الأخيرة أمام الحزم في كأس الملك.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف حتى الآن مع النصر في الدوري السعودي، حيث يتواجد ضمن قائمة هدافي المسابقة، التي يتصدرها ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بـ8 أهداف.

وكان رونالدو شارك في فوز النصر على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، سجل حينها صاروخ ماديرا هدفًا من ركلة جزاء.

ويحتل فريق النصر المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 8 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل النصر لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو - ويسلي تيكسيرا

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.