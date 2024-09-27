الانتهاء من توزيع ألف فدان من المرحلة الأولى للريف العصري ببني سويف

اكدت الدكتورة ياسمين صلاح الأمين العام للمجلس القومى للشباب قطاع بني سويف ان تم الانتهاء من المرحلة الأولى للريف العصرى الحديث تضمنت توزيع 200 استمارة ل 200 شخص حيث تكون حصة المحافظة من المشروع الف فدان بموجب 5 افدنه لكل شخص بغرض الاستصلاح الزراعي .

واشارت الأمين العام للمجلس القومى للشباب ان مشروع الريف العصرى الحديث نموذج لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠واهداف التنمية المستدامة وتنمية الجانب الاقتصادى بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب حيث تستهدف المرحلة ٢٥٠٠٠ الف فدان للشباب المتقدم على مستوى المحافظات .

وأضاف الدكتور وليد محمد عبد الحليم رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس القومى للشباب ان المجلس يسعى إلى تدريب الكوادر الشبابية وتنمية المواهب المناسبة فى كافة المجالات التى يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم لتمكين القيادات الشبابية للعمل العام والخاص بكافة قطاعات الدولة .

وأكد محمد كامل الشرقاوى رئيس المجلس القومي للشباب أن المجلس سيقدم الكثير فى الفترة القادمة للتوسع فى المجال الرياضى والصناعة بافتتاح أندية رياضية داخل مصر على مستوى المحافظات حيث أن المجلس يوجد له ٢٠ فرع بالمحافظات وجارى استكمال باقى الفروع للنهوض بالمجال الرياضى بالتعاون مع فروع المجلس خارج مصر حيث يوجد فروع للمجلس بالإمارات والسعودية والكويت وكندا وروسيا والمانيا.

وأضاف الشرقاوى أن المجلس سيقوم فى الفترة القادمة بتعزيز الصناعات الوطنية وإنشاء المصانع واستقطاب رجال الاعمال العرب والاجانب لانشاء فروع للصناعات العملاقه فى مصر كما سيساهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة لتفريغ أزمات الدولة المصرية

واختتم شرقاوي كلمته ان المجلس القومى هيئة دولية مسجلة بالامم المتحدة برقم U.N.R229002 ومسجل بالاتحاد الأوربي برقم code900074646 ويعمل تحت إشراف الجهات المعنية بالدولة.