المصري الديمقراطي: برود عالمي تجاه قضية العدالة والمساواة بالمنطقة

قال النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي يتضمن أجندة ترتكز على الجانب الاجتماعي وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية خصوصا التي تعاني من طبقية شديدة.

وأضاف سامى خلال كلمته بالمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، أن الهموم تحيط بنا من كل جانب، خاصة أن القضية الفلسطينية تعاني الأمرين بسبب الانتهاكات الاسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك ما يحدث في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

وأوضح النائب محمود سامي، أن المبادئ العالمية تحتضر بعد السابع من أكتوبر بشكل كبير، والآن هناك برود عالمي غير مهتم بالعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن أصبحت الأمور قضية مصالح.

وعبرّ عن استيائه من موقف أوروبا تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن موقف الحزب الاشتراكي الألماني مخيب كبير لنا، وكذلك السويد وبريطانيا.

وانطلقت أعمال لقاء أحزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى البرغوثي من حركة فتح، كما شارك من دولة السويد يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، وأيضاً نائب السفير الإيرلندي.

ويشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

