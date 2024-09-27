"الصناعات الهندسية" تشكل وفودا لزيارة أول مصنع لإنتاج محابس الأمان

زارت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس مصنع Abd التابع للهيئة العربية للتصنيع والمتخصص في انتاج محابس البوتجاز بدعوة من اللواء مهندس ياسر محمد عطية رئيس مجلس ادارة المصنع للتعرف على خطوط الانتاج و مواصفات المحابس التي يتم تصنيعها ووضع الرؤيا للمحابس المطلوبة .

جاءت الزيارة بدعوة من الهيئة العربية للتصنيع و شارك في الزيارة كل من المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و ممثلي عدد 5 شركات من شركات الأجهزة المنزلية المتخصصة في تصنيع البوتجاز.

و قال محمد المهندس ان هذه الزيارة تهدف للاطلاع على مرحلة الانتاج الكمي للمصنع و معرفة مواصفات المحابس التي يتم تصنيعها في المراحل التجريبية وكتابة تقرير من المصنعين البوتجاز و ارساله للغرفة بمواصفات محبس البوتجاز و بدورها الغرفة تتواصل مع التصنع لصياغة تنفيذ المقترحات و الاحد بها في مراحل التصنيع المتقدمة .

و أكد محمد المهندس ان هناك تقدم جيد في مواصفات محابس البوتجاز المصنعة حاليا و سيتم تحديد زيارات متتالية لمصنعي البوتجاز من القطاع الخاص لمصنع Abd لرصد الملاحظات على المحابس قبل البدء في التصنيع المتطور فيها و توفير خطوط الانتاج اللازمة .

و أوضح أن الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها لتخطط لانتاج مليون محبس بوتاجاز في اول عام وخلال 3 سنوات سيتم الوصول الى انتاج 5 ملايين محبس .

و من جانبه أوضح المهندس حسن مبروك أن الهدف من الزيادة ايضا كان مشاهدة اختبارات الامان و العمر الافتراضي للمحبس مؤكدا انه تم الاتفاق على قيام مصنعي البوتجاز بزيادة المصنع على 3 دفعات متتالية .

واضاف مبروك انه تم تقديم عرض كامل داخل المصنع لمراحل التصنيع بداية من التصميمات وصولا لمراحل التصنيع النهائية و تم الاتفاق على قيام المصانع بأخد عينات و اجراء الاختبارات عليها داخل مصانعهم ثم ابداء الرأي فيها من خلال تقرير من كل شركة بنتائج اختبار العينات .

واوضح انه تم اختيار 12 مصنعا متخصص في صناعة البوتجاز سيتم زيارة ممثلين لهم الى مصنع abd.