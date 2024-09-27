وكيل صحة سيناء يزور مراكز الرعاية والإدارة الصحية بنخل

زار الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة وحدات الرعاية الأولية في مركز ومدينة نخل؛ للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ظهر اليوم.

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن الجولة بدأت بتفقد مراكز الرعاية في "نخل"، وشملت غرف الاستقبال والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

وتابع قام الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بزيارة الإدارة الصحية في نخل ؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظامه

واطلع الدكتور بدر، على جداول ونوبتجيات الفريق الصحي ، وقام بمراجعة كشوف انتظام العاملين .

شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فاعليات اليوم الثاني للقافلة الطبية الشاملة للازهر الشريف لعلاج المواطنين من أهالي نخل والقرى التابعة جاء ذلك أثناء زيارته اليوم لمستشفى نخل المركزي

وأشار الدكتور " بدر"، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة، وأنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج عمليات إلى مستشفى نخل لمتابعة أجراء العمليات والعلاج الكامل.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة وكيل مديرية الصحة، أن القافلة تضم التخصصات التالية: "القلب، رمد، أطفال، جلدية، نساء وتوليد، وأمراض نساء، أنف أذن وحنجرة، باطنة، مسالك، عظام، جراحة عامة، وجهاز هضمي، أسنان، نفسية وعصبية"، بالإضافة إلى ذلك الكشف عن أورام الثدي.

وأوضح الدكتور بدر أن القافلة الطبية الشاملة تعمل بجانب مبادرة رئيس الجمهورية بداية للفحص وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.