الحوثيون يعلنون استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الجمعة، أنها استهدفت 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأضاف البيان: "وقد نفذت العملية بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، وكانت العملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الثلاث إصابات مباشرة، وهي العملية البحرية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتابع البيان: "وقد جاءت هذه العملية متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين اللتين تم استهدافهما بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2" وطائرة "يافا" المسيرة".

وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى مستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان والتي تواجه بكل بسالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، دفاعا عن لبنان وإسنادا لقطاع غزة، وإن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".

وكانت "أنصار الله" قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها نفذت عمليتين عسكريتين اليوم استهدفتا العمق الإسرائيلي في يافا وعسقلان بصاروخ "فلسطين 2"، وطائرة "يافا" المسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة أن "منظومة (حيتس) للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن 17 إسرائيليا أصيبوا أثناء الهروب للملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي إن المعركة واحدة و"العدوان على الشعب اللبناني هو في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، غارات جوية مكثفة على مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة مئات القتلى، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، فيما نزح أكثر من 150 شخص.

كما تواصل إسرائيل هجومها الدامي على قطاع غزة.