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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر أمام أم صلال

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري
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أعلن المغربي يوسف السفري، المدير الفني لفريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أم صلال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق قطر بقيادة أحمد عبد القادر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أم صلال بملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد عبد القادر تشكيل قطر أمام أم صلال، حيث يبدأ أساسيًا في الخط الهجومي، وذلك بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري. 

وعاد عبد القادر من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وشارك في التشكيل الأساسي لفريق قطر في المباراة الماضية أمام الغرافة قبل استبداله في الدقيقة 75.

وسجل أحمد عبد القادر هدفًا مع قطر في الدوري القطري هذا الموسم، خلال مشاركته في مبارتين حتى الآن.

وانتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي المصري.

ويحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أم صلال في المرتبة الخامسة وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل قطر لمواجهة أم صلال في الدوري القطري

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