رئيس التكتل التونسى يدعو لوقف القتال ضد الفلسطينيين وعودة حقوقهم

وجه الدكتور خليل الزاوية رئيس حزب التكتل التونسي، الشكر إلى السلطات المصرية التى أتاحت الفرصة للأحزاب الديمقراطية الإجتماعية بعقد المنتدى الخاص بها في القاهرة في ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة.

وقال "الزاوية" خلال كلمته بالمنتدى الديمقراطى الاجتماعى في العالم العربي: كيف نحول هذا المنتدى إلى قوة فاعلة لدى المنظومة الاجتماعية الديموقراطية، وتابع: "تفاجئنا بأن جنوب أفريقيا وتشيلي تقدموا بقضية ضد إسرائيل وكنا ننتظر بلدان أخرى التي بها الديموقراطية الاجتماعية في الحكم هي التي تتخذ تلك الخطوات".

وأضاف، نريد أن نصبح قوة فاعلة في الاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي في الأمم المتحدة وفي كل المنتديات الدولية ويكون لنا دور فاعل، مشددا: "على ضرورة أن نقف وقفة متحدة ليس فقط للنقد أو للتنديد بالصمت العربي تجاه ما يحدث في فلسطين، ولكن للتأثير على المنظومة الدولية من أجل وقفة القتال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وعودة الحقوق الفلسطينية وأن لا تتجاوز الحرب مداها إلى لبنان".

وانطلقت أعمال لقاء أحزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى البرغوثي من حركة فتح، كما شارك من دولة السويد يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، وأيضاً نائب السفير الإيرلندي.

ويشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

