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الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هولندا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي وتثمن استقرار الشراكة الثنائية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
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جددت مملكة هولندا، يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في نيويورك، دعمها الثابت للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياه "مساهمة جادة وذات مصداقية" في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن "هولندا ترى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 يمثل حلاً جاداً ومؤثراً ضمن الجهود الدولية لحل نزاع الصحراء". وأشاد الوزير بأهمية الاستقرار الإقليمي، مؤكداً دعم بلاده للجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يتوافق مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة.

وعبّر فيلدكامب عن ارتياحه لمتانة العلاقات بين هولندا والمغرب، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات متنوعة تشمل التجارة، الأمن، مكافحة الإرهاب، والهجرة. وأكد على دور المغرب كـ"شريك استراتيجي مستقر" في المنطقة، موضحاً أن بلاده تتطلع لتعزيز هذه الشراكة وتوسيعها في المستقبل.

واختتم فيلدكامب تصريحاته بالإشارة إلى الأهمية التي تحظى بها المغرب كدولة جارة للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تأتي في إطار أوسع من التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

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