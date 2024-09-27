في دورة نور الشريف.. 44 عرضا يشاركون بمهرجان آفاق مسرحية

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية، مشاركة 44 عرضا مسرحيا من بين 94 عرضا تقدموا للمشاركة بالمهرجان، وذلك بالدورة العاشرة التي تحمل اسم النجم "نور الشريف" وتقام على مرحلتين الأولى من 1 إلى 18 أكتوبر المقبل بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح مركز الهناجر للفنون من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

قال الفنان ياسر أبو العينين المدير الفني للمهرجان، إن العروض التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجان المختصة تمثل محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وسوف تشارك العروض في المسابقات المختلفة للمهرجان من بينها العروض الطويلة والقصيرة وذوي الهمم ومسرح الطفل والمونودراما والديو دراما وغيرها.

وأوضح أبو العينين، أنه سيتم عمل اجتماع لجميع مسئولي الفرق المشاركة يوم 29 سبتمبر بمسرح آفاق في السابعة مساء، وفي حالة عدم حضور مسئول الفرقة أو مندوب عنه يتم استبعاد جميع عروض الفرقة.

وفي السياق ذاته قال المخرج والناقد أيمن غالي المدير الفني للمهرجان، إن إدارة المهرجان أطلقت عل جروب المهرجان بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رابط التصويت على جائزة العرض الأكثر شعبية والتي ينالها العرض الأكثر حماهيرية على السوشيال ميديا، كما يمكن للمتابعبين من خلال الرابط التعرف على جداول الورش والعروض ومتابعة الفعاليت المختلفة https://www.facebook.com/groups/AfaQ.Festival

وأوضح غالي، أن العروض التي تمثل محافظات القاهرة منها: عرض "أنا وأنا" لفرقة فول لايت، عرض "الظاهرة" لفرقة بانوراما المسرحية، "بالأبيض" لفرقة ميزانسين المسرحي، "فنطازيا كمان وكمان" لفرقة شمعه وملاحه، "الشاب الذى فقد عقله" لفرقة هاوس تياترو، ومن العروض التي تمثل محافظة الجيزة "قضية ظل الحمار" لفرقة إلخ، "الحب علي كل لون" لفرقة مجانين الفن، "كحل" لفرقة افانسيه، "حلم أديم" لفرقة fiften، ومن عروض الاسكندرية "عين حور" و "استدعاء ولي أمر" لفرقة zelzal alex team، "رحلة البحث عن دنيا" لفرقة بيرفورم ارتست استوديو، كما يشارك من عروض محافظة القليوبية عرض "عقاب" لفرقة الحائط الرابع، "المهمشين" لفرقة نجم المشرق المسرحي .

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.