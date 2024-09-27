صور| التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على عدد من المشروعات المتقاعسة عن سداد المستحقات والمخالفة لشروط المبادرات الزراعية بقرى مركز الخارجة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود استرداد مستحقات الدولة، حيث شملت الحملة مشروعات بمساحة تتجاوز 4000 فدان، وجرى التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة بالمشروعات لحين سداد المستحقات المستحقة للدولة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لتنبيه المستثمرين الأفراد والشركات المتقاعسين عن السداد، بعد إطلاق عدة مبادرات لجدولة وتقسيط المديونيات. كما تتابع المحافظة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.

وتهيب المحافظة بجميع المتأخرين عن سداد المستحقات بالتوجه سريعًا إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، حفاظًا على حقوق الدولة.

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (1)

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (2)

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (3)

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (4)

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (5)

التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (6)