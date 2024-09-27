ads
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا.. الاحتفاء بمئوية فؤاد المهندس في نقابة الصحفيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، وذلك غدًا السبت على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

تبدأ الاحتفالية الساعة 6 مساءً بمعرض "بورتريه" في الدور الأرضي بمقر النقابة شارك فيه 15 فنانًا من فناني النقابة، ونسق المعرض (قومسير) الفنان عمرو عبد العاطي.

يعقب افتتاح المعرض ندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، يتحدث خلالها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان القدير محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، ويدير الندوة الكاتب والناقد أيمن الحكيم، والدعوة عامة.

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس وذلك غد ا السبت على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب تبدأ الاحتفالية الساعة 6 مساء بمعرض بورتريه