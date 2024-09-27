فريد زهران: المنتدى الديمقراطى الاجتماعى إشارة إيجابية وسط تحديات إقليمية وأزمات عالمية

وجه فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، التحية لكل من شارك فى إعداد المنتدي الديمقراطى الاجتماعى في العالم العربي بدءا من التنسيق لإعداده عبر مباحثات كبيرة، وكذلك أوجه الشكر إلى السلطات والجهات المعنية التي سمحت بإقامة هذا المنتدى لعلها إشارة إيجابية مهمة تضاف إلى إشارات إيجابية أخرى بتدعون أحيانا للتفاؤل إلى جوار أشارات سلبية أخرى تدعونا أحيانا التشاؤم، وأن إقامة هذه الفعاليات على الرغم أن فيها أحيانا أشارات سلبية وبتجينا فيها أحيانا إشارات إيجابية اعتقد أنه السماح بعقد هذا المنتدى هو إشارة إيجابية وإشارة إيجابية في اتجاه مهم وهو السماح للأحزاب السياسية على اختلافها بأن يكون لها صلات بمن يربطها من أحزاب الأخرى سواء على الصعيد الإقليمي وهذا يزيد من قوة الدولة.

وقال زهران خلال كلمته المنتدي الديمقراطى الاجتماعى في العالم العربى والذي يقام بالقاهرة: إن الشرعية في ظل الدستور وفي ظل القانون يكون بالتاكيد المشترك في ما بين هذه الأحزاب والقوة أكبر بكثير جدا من ما هو مختلف بينها وبالتالي انا بأكد على أنه يعني عقد هذا المنتدى في هذه اللحظة السياسية أمر إيجابى جدا لأنه سيساعد الحزب مع أحزاب أخري أن تبلور حلول مشتركة للقضايا التي تواجه المنطقة.

وانطلقت أعمال لقاء أحزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى البرغوثي من حركة فتح، كما شارك من دولة السويد يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، وأيضاً نائب السفير الإيرلندي.

ويشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

