عملية إسرائيلية في مخيم بلاطة تبوء بالفشل واستمرار حصار بلدة إذنا بالخليل

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنه منذ ساعات الصباح اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة رفقة جرافة عسكرية، وقطعت الطريق مابين المخيم وجنوب مدينة نابلس، فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، وبعد نصف ساعة من الاقتحام انسحبت قوات الاحتلال.

وأضافت «السلامين» خلال رسالة على الهواء: «ربما كان الهدف من اقتحام المخيم، إغتيال أو اعتقال أحد المقاومين الفلسطينيين ولكن باءت هذه العملية بالفشل».

وكشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أنه في جبل صبيح تعرض عدد من الفلسطينيين إلى الإصابة بالاختناق بعد اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال، والفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن أرضهم في الجبل، المقام على أرضهم بؤرة استيطانية تدعى «أفيتار» والتي يشن مستوطنيها عديد من الاعتداءات إلى جانب قوات الاحتلال، ويبنون آلاف الوحدات السكنية في هذه البؤرة الاستيطانية.

وتابعت: «في الخليل تحديداً في بلدة إذنا، كان هناك إصابات بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال زخات من الرصاص على الفلسطينيين».

موضحة: «تعاني البلدة من حصار مطبق من الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر كامل تضيقاً عليها لأن أحد مواطني البلدة نفذ عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال قتل فيها 3 من الجنود الإسرائيليين»