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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مظاهرات خارج فندق نتنياهو في نيويورك

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تجمع نحو 100 متظاهر، بينهم عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس في قطاع غزة، خارج الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل خطابه أمام الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وطالب المتظاهرين بإطلاق سراح الرهائن والوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال أحد المتظاهرين: "نحن هنا للتأكد من أن رئيس وزرائنا يعرف أن الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في الولايات المتحدة تتضامنان مع عائلات الرهائن. نتوقع منه جميعا أن يتخذ الخطوة القيادية الصحيحة ويعيدهم إلى الوطن من خلال اتفاق فوري."

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