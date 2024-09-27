شعبة بيض المائدة تضخ 300 ألف بيضة بمنافذ التموين

انتهت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ضخ 300 الف بيضة في منافذ ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين بالقاهرة الكبرى، في إطار المبادرة التي ‏أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة الأيام القليلة الماضية.

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وكشف أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ‏الشعبة ضخت خلال الأيام القليلة الماضية 10 الأف طبق بيض بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد في ‏منافذ التموين بالقاهرة، بزيادة 6 الاف طبق عما تم الإعلان عنه خلال الأيام الأولي للمبادرة.‏

وأشار نبيل في بيان صحفي، أن مباردة الشعبة لضخ البيض تأتي تماشياً مع رغبة أعضاء الشعبة في ‏تعزيز المسئولية المجتمعية، وتوفير طبق البيض بسعر 150 جنيهاً بمنافذ التموين، علي أن يتم ‏التنسيق بين الشعبة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لزيادة الكمية حسب الطلب ‏بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.‏

وكشف نبيل، إنه جري الأسبوع الماضي توزيع 2000 طبق شركة النيل ‏‎ ‎، و2000 طبق إلى الشركة العامة، و2000 طبق ‏آخرين للشركة المصرية، والتي جاءت بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2024-2025‏‎.‎

وكان قد عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.