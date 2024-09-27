محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية "رمز النيل "

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الهوية البصرية تحت مسمى " رمز النيل " الذى تم تنفيذه أعلى خزان مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة، وأثناء الفعاليات التى تأتى ضمن إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى.

بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والنائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب.

أشاد “المحافظ” بهذه التجربة المتفردة التى قام بتنفيذها الفنانين التشكليين مها جميل وعلى عبد الفتاح على إرتفاع يصل لنحو 50 متراً ، وهو ما يعكس مدى الإصرار والعزيمة لديهم لإخراج هذا العمل الفنى المتميز ، ليكون بمثابة لوحة فنية تعكس أهمية المياه فى حياة الإنسان وتقدمه وحضارته وتشير إلى ضرورة الحفاظ عليها .

إستكمال المرحلة الثانية للمشروع من خلال رسم الجدرايات الفنية

وعقب مشاهدة فيلم تسجيلى عن مراحل تنفيذ مشروع " رمز النيل " ، أشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم بدءاً من الأسبوع القادم إستكمال المرحلة الثانية للمشروع من خلال رسم الجدرايات الفنية التى تحمل لوحات تعبر عن الإنسان المصرى القديم بالمعابد ، والأماكن التراثية والقرى النوبية ، وبناة السد العالى ، ونهر النيل وذلك على 4 عمارات بطريق السادات لتكون واجهة جمالية متكاملة لإستقبال الأفواج السياحية الزائرة لمرورها بهذا الطريق الحيوى .

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