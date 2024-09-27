قبل ديربي الأهلي والزمالك اليوم.. أبرز انتماءات نجوم الفن للنادي الأهلي

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم، نهائي كأس السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية والعربية، النادي الأهلي ونادي الزمالك، وهو اللقاء الذي يحظي بإهتمام كبير وذلك للشعبية الكبيرة لكل فريق فى كل أرجاء العالم العربي، إلى جانب أن البطولة تحسم من مباراة واحده، والسبب الأخير أن تلك المواجهة فى نهائي السوبر الأفريقي كانت منذ سنوات طويلة، وهو ما يضفي على القمة طابع خاص.

وفى الوسط الفني أعلن كثير من النجوم عن انتمائهم الكروي، ومنهم من يرفض الإجابة عن هذا السؤال حتي لا يخسر شريحة الجمهور الآخر، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز أسماء نجوم الوسط الفني وانتماءاتهم الكروية للمارد الأحمر النادي الأهلي..

أبرز نجوم عاشقي الأهلي

العالمي عمر الشريف

في كثير من اللقاءات الحوارية مع النجم العالمى عمر الشريف، كان بمجرد سؤاله عن النادي المفضل، كان يجاهر بكل فخر وسعادة بإنتمائه الكروى للنادى الأهلى، ويرجع أحد أهم الأسباب لذلك الانتماء الشديد، هو صداقتة الشديدة بالمايسترو صالح سليم أحد رموز القلعة الحمراء، لاعباً وعضواً بمجلس الإدارة، إلى أن أصبح أبرز الأسماء التى رأست الفريق.

وصل الأمر بالفنان عمر الشريف أنه كان يرد مازحا "أنا صالحاوى"، نظرا لإيمانة الشديد بقيمة صديقة ورمز النادى صالح سليم.

الفنان عمر الشريف والكابتن صالح سليم

الزعيم عادل إمام

كشف الفنان عادل إمام عن إنتمائة الكروى وتشجيعه للنادى الأهلى، ورغم الشعبية الكبيرة والاستثنائية للزعيم عادل إمام، إلا أنه لم يخشي الإجابة عن السؤال الشائك بانتمائه الكروي، ولكنه أعلن حبه للنادي الأهلي بكل فخر، حتى حينما جسد شخصية لاعب كرة محترف فى أحد أعماله السينمائية، وهو فيلم رجل فقد عقله، قدم شخصية لاعب كرة قدم في النادي الأهلي.

مشهد للزعيم عادل امام

العمدة صلاح السعدني

يعتبر الفنان الراحل صلاح السعدني أحد أهم رموز الجماهيرية للنادي الأهلي عبر تاريخه، وكان على صداقة قوية بكل مجالس إدارات النادي عبر تاريخه، وكان يمثل ركن أساسي من أركان القوي الناعمة للنادي الأهلي.

صلاح السعدني

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي واجب العزاء في وفاة الراحل الفنان صلاح السعدني، وقام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالتواجد في الدفنه، لما للفنان صلاح السعدني قيمة مجتمعية بمشواره الفني، وقيمة تاريخية داخل النادي الأهلي.

الأخوان فهمى

يعد الأخوان أحمد فهمى وكريم فهمى من أكثر الفنانين فى الجيل الجديد الذين يعلنون دعمهم الدائم للنادي الأهلي، بل وحضور معظم الماتشات الهامة للفريق داخل صفوف الجماهير.

كريم فهمي وأحمد فهمي

ووصل الأمر أن تشاجر النجم أحمد فهمى فى أحد المناسبات الاجتماعية مع نجم الزمالك شيكابالا الذى كان حاضرا ، وتم تدارك الموقف قبل أن يتفاقم، ويعلق أحمد فهمى دائما أنا واحد من جمهور الأهلى وبحضر الماتشات فى الاستاد.

محمد حماقى

أعلن النجم محمد حماقى إنتمائة للنادى الأهلى، ويصف نفسه طوال الوقت أنه مشجع درجة ثالثة، بل وأن حماقى له أغنية للنادى الأهلى بعنوان "أجيال بتسلم بعض تاريخ "، ويعرب عن عشقه طوال الوقت فى حب الفريق الأحمر.

بوستر أغنية الأهلي

بيومى فؤاد

يعتبر الفنان بيومى فؤاد من الفنانين التي أعلنت عن انتمائها للنادي الأهلي، وأكد أنه من عشاق القلعه الحمراء.

و تم إستضافته أكثر من مره فى قناة النادى الأهلى، وفى إحدى اللقاءات علق بيومى أنه كان يشاهد مباراة القرن فى النهائي الإفريقى الشهيرة "القاضية ممكن" مع صديقة الزملكاوي سيد رجب وأن الأخير عانى من " التحفيل عليه " بعد خسارة الزمالك.

نبيل الحلفاوى أحد نجوم التشجيع



يعتبر جمهور النادي الأهلي الفنان نبيل الحلفاوى هو حالة خاصة، نظراً لتفاعل الحلفاور على مواقع التواصل الاجتماعى، ومواكبة كل الأحداث والمباريات والأخبار الهامة الخاصة بالنادي الأهلي، ويتفاعل معها ويعلق عليها، ويتصرف النجم القدير كمشجع يتابع ويحلل ويدقق ويهتف ويشارك الفريق كل أفراحة وأحزانة.