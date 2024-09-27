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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثمان طفل دفعه شقيقه بالمياه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول وفاة طفل غرقا بعدما دفعه شقيقه الأصغر بالمياه أثناء لهوهما.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثمان الطفل المتوفى.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 13 سنة، متوفي إثر غرقه في المياه، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو المتوفي وشقيقه الأصغر 10 سنوات، قام الأخ الأصغر بدفع شقيقه في المياه وحاول إنقاذه ولكنه لقي مصرعه غرقا وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.


وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية العثور على جثة النيابة العامة