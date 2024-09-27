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الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفي الصدر

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى صدر سوهاج وذلك لمتابعة سير العمل والإطمئنان إلي تواجد وانضباط الأطقم الطبية بالمستشفي و قام دويدار بتفقد القسم الداخلي للإطمئنان علي المرضي و الإستماع لهم .

و خلال الزيارة أجري و كيل وزارة الصحة اتصال هاتفي بالدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية و شكره علي الدعم و سرعة الإستجابة و إزالة جميع المعوقات وتوفير الأدوية بشكل مستمر لخدمة المرضي.

ووجه دويدار بمتابعة المصادر البديلة للتيار الكهربائي و صيانتها بشكل مستمر و التأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ، والحرص علي تفقد غرفة تحكم  شبكة الغازات بالمستشفي مشدداً على المتابعة اليومية من قبل المكلفين بالعمل بها، ورفع مستوي النظافة و تطبيق سياسات مكافحة العدوي المتبعة

 

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