وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفي الصدر

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى صدر سوهاج وذلك لمتابعة سير العمل والإطمئنان إلي تواجد وانضباط الأطقم الطبية بالمستشفي و قام دويدار بتفقد القسم الداخلي للإطمئنان علي المرضي و الإستماع لهم .

و خلال الزيارة أجري و كيل وزارة الصحة اتصال هاتفي بالدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية و شكره علي الدعم و سرعة الإستجابة و إزالة جميع المعوقات وتوفير الأدوية بشكل مستمر لخدمة المرضي.

ووجه دويدار بمتابعة المصادر البديلة للتيار الكهربائي و صيانتها بشكل مستمر و التأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ، والحرص علي تفقد غرفة تحكم شبكة الغازات بالمستشفي مشدداً على المتابعة اليومية من قبل المكلفين بالعمل بها، ورفع مستوي النظافة و تطبيق سياسات مكافحة العدوي المتبعة