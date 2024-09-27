مسئول إسرائيلي يكشف أهداف جيش الاحتلال من العدوان على لبنان

قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه يتوقع أن الحرب المحتملة ضد حزب الله لن تستمر طويلًا مثل الحرب الحالية في غزة لأن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أضيق كثيرًا.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل تعهدت بتفكيك النظام العسكري والسياسي لحماس في غزة، لكن الهدف في لبنان هو فقط دفع حزب الله بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع إرشادات الإحاطة العسكرية، إن هذا "ليس هدفًا صعبًا مثل غزة" من حيث الأهداف العملياتية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويقول المسؤول إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ عملية برية في جنوب لبنان لكنه يؤكد أن الجيش يتدرب على هذا الاحتمال كل يوم وهو مستعد لتنفيذه.

ويضيف أن إسرائيل لا تزال ترى أن القرار 1701، القرار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، هو الحل الأفضل للاستقرار الدائم. ولكن القرار يجب أن يتم تنفيذه من خلال قوة دولية قادرة على منع حزب الله من إقامة البنية التحتية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وأشار إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي العقابي هذا الأسبوع، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص في لبنان، يمثل قرار إسرائيل بالبدء في تنفيذ القرار بمفردها.