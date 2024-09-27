480 مستفيدة من حملة بداية جديدة في دمياط

استمرت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في دمياط حيث أطلق المجلس القومى للمرأة برئاسة مقرر الفرع مروة نبيل ، ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالوسطانى استهدفت نحو 80 سيدة وفتاة ،علاوة على تنفيذ ندوة أخرى "التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة.

ونفذ فرع المجلس بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد سلامة ٨ جلسات للدوار بقرى المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا وسيف الدين ودقهلة والكاشف الجديد استهدفت الجلسات نحو ٤٠٠ سيدة وفتاة، علاوة على تنفيذ دورتين تدريبيتين بمجال ريادة الأعمال بالشراكة مع بنك مصر بقرى الخلفية والسيالة وبلغ عدد المستهدفين 50 سيدة وفتاة .

نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور وليد الشاذلى فاعليات عديدة ، حيث استمرت فاعليات نادي البحث عن وظيفه بمركز شباب استاد دمياط للتأهيل الشباب لسوق العمل ، هذا إلى جانب تنفيذ منتدي القيادات الشبابية لبناء الوعي بدمياط في صياغة مستقبل مشرق بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة.

وتضمن المنتدي عددت من الموضوعات المختلفة التي تستهدف تذويد الشباب بالمهارات والمعارف الأزمة لبناء المستقبل والقضايا التي من شأنها بناء جيل جديد من القادة علي تحمل المسؤولية والابتكار وتشجيع الشباب علي المشاركه الفعاله في المجتمعز

ياتي ذلك إلى جانب مشاركه أندية التطوع في تنظيم تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان والتي تم تنفذها بقريه الوسطاني و مشاركة فريق YLY التابع لمديرية الشباب والرياضة بدمياط في تنظيم مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان والمقامة بنادي رأس البر بالتعاون مع الوحدة المحلية برأس البر وجميع الهيئات الحكومية وايضا تم تنفيذها بمراكز شباب مدينة ميت ابو غالب وام الرضا الذي استقبل جميع انشطه وفعاليات المبادرة علي مدار اليوم وشاركوا بعدد من الانشطة الثقافية والفنية والدينيه ونشاط كاراتيه وتم تنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات حسب خطة مراكز الشباب للنشئ وذوي الهمم