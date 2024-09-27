قائد الجيش اللبناني ومنسقة الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وفي سياق منفصل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مليخ وجبل الريحان في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وشن الاحتلال غارتين معاديتين استهدفتا سهل حربتا إحدى قرى قضاء بعلبك.

كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية مستهدفة منزلا في منطقة وطي عبا بقضاء النبطية بين بلدتي عبا والدوير ودمرته.