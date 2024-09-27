محافظ أسوان: آليات للعمل برؤية وفكر جديد لزيادة معدلات السياحية

استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع النائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب آليات العمل خلال المرحلة القادمة برؤية وفكر جديد يعتمد على فتح خطوط التواصل مع الشركات ومنظمى الرحلات السياحية لإضافة مقاصد سياحية جديدة للبرنامج السياحى الخاص بأسوان يتناسب مع التنوع فى المنتج السياحى لزهرة الجنوب وتعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والعلاجية والترفيهية والتراثية ، بالإضافة إلى سياحات السفارى والصيد ومراقبة الطيور ..

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وعادل منيب عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن محافظة أسوان .

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على حجم الإنجازات التى تشهدها المحافظة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخاصة فى قطاعات تطوير وإزدواج الطرق السريعة وإنشاء محاور وكبارى جديدة ليتم وضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً وإقتصادياً وتجارياً بإعتبارها من أفضل المقاصد السياحية فى العالم .

تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح

ولفت إلى أن ذلك يساهم فى تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى ، مع تنفيذها على مراحل .

وأشادت نشوى الشريف بالجهود التى تبذلتها المحافظة ، والهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين ، وهو ما ساهم فى أن تصبح بانوراما جمالية متناسقة ، لافته بأن هذه الجهود تحققت أيضاً بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل ، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو ، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالى الفندقية بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

يأتي ذلك من أجل زيادة معدلات الحركة السياحية والطاقة الفندقية بمشروعات إستثمارية واعدة بما يساهم فى زيادة الليالى والتدفقات السياحية لعروس المشاتى .

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