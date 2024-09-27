تقاصيل مقتل ثلاثيني على يد جاره والسبب "الأغنام"

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب ثلاثيني على يد جاره بسبب شكه فى سرقة الأول 3 أغنام ملكه.

مقتل ثلاثيني على يد جاره والسبب "الأغنام

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أحمد" 36 سنة به آثار كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور بالجسد، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره بسبب ظن المتهم قيام المجني عليه بسرقة 3 أغنام ملكه فقام بالتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب بعصأ خشبية محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.