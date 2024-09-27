النيابة تطلب التحريات حول فنى متهم بالنصب على مصطفى كامل

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام فنى صيانة بالنصب على الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهم فيه فني صيانة تابع لشركة أجهزة كهربائية شهيرة كائنة بدائرة القسم بالنصب عليه وقيامه بتركيب قطع غيار ثلاجة غير أصلية، وتم ضبط الفني تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.