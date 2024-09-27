أسوان في أسبوع.. الخدمات الطبية متاحة والإشغال لا يتجاوز 51% .. “الإيكولاي” وراء النزلات المعوية.. واحتفالات سياحية بعروض نهرية وجوية مبهرة

شهدت محافظة أسوان أسبوعاً حافلاً بالأحداث البارزة ، وسلسلة من التطورات الهامة التي تعكس جهود الحكومة في تحسين الخدمات والبنية التحتية أبرزها كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمرا صحفياً تم عقده بمستشفي الصداقة التخصصي عن السبب الرئيسي للنزلات المعوية وهو بكتيريا الإيكولاي، مما استدعى اتخاذ إجراءات صحية ، والسيطرة الكاملة على الأوضاع الصحية بمتابعة يومية من الرئيس و التأكيد على سلامة مياه الشرب في المحافظة من قبل وزير الإسكان، مشيرًا إلى مطابقتها للمعايير الصحية.



وزار وزير الصحة ومحافظ أسوان بزيارة ميدانية للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، حيث أكدوا استقرار نسبة الإشغال في المستشفيات عند 51% ، واستئناف العمل في مشروعات الصرف الصحي بقري أبو الريش بعد توقف دام 14 عامًا ، بالإضافة إلى متابعة مشروع الصرف الصحي بقرى بنبان والرقبة ، و اختتم الأسبوع بنجاح فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية وإنطلاق احتفالات يوم السياحة العالمي بعروض نهرية وجوية مبهرة .



نسبة الإشغال بالمستشفيات لم تتجاوز 51 %

زار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من المستشفيات شملت مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، والمسلة ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة حيث أطمأن الوزير والمحافظ وسط حضور للدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للحالات المرضية .

واستمع وزير الصحة ومحافظ أسوان لمطالبهم حيث أشادوا بالرعاية الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها لهم داخل هذه الصروح الطبية فى ظل المستوى الراقى والنموذجى من المعاملة المتميزة من أطقم الأطباء والتمريض ، فضلاً عن التجهيزات الجيدة ، وتوافر الآسرة ، وجاهزيتها لإستقبال أى حالات وغيرها من الخدمات الأخرى فى ظل عدم تجاوز نسبة الإشغال داخل كافة مستشفيات المحافظة 51 % ، وتم التوجيه من نائب رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى أسوان للتأمين الصحى حتى يتسنى تقديم خدماتها لمواطنى المحافظة على الوجه الأكمل .

مياه الشرب مطابقة للمواصفات





عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، للإعلان عن نتيحة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الحالات المرضية في المحافظة ، وذلك عقب تفقد عدد من مستشفيات المحافظة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات التردد على المستشفيات بلغ 480 حالة، كانت في معظمها حالات بسيطة، عدا 168 حالة احتاجت إلى دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات، بسبب تأخر توجهها للمستشفى، حيث خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء، إضافة إلى 36 حالة في العناية المركزة لكونهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن متوسط تردد الحالات على مستشفيات أسوان تراوح ما بين 18 و19 حالة على مستوى جميع مستشفيات المحافظة، وهو معدل منخفض مقارنة بحجم المحافظة وتعداد السكان فيها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان للوقوف على أسباب النزلات المعوية، متابعا أنه تم تنفيذ قوافل علاجية لمنطقتي أبو الريش ودراو مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، إضافة إلى وجود منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان، والدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان، مؤكدا أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ونسبة الإشغالات بمستشفيات أسوان حاليا حوالي 37%.

وأكد أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلاسة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، لافتا إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهي بالكامل خلال 7 أيام.

ومن جهته قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك 108 محطات مياه لخدمة محافظة أسوان، مضيفا أن المياه في المحافظة مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الأوضاع في أسوان كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.، كما أن هناك متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بأسوان.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن الصرف الصحي وصل إلى 92 % من قرى أسوان، مؤكدا أنه يتم بشكل دائم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ أسوان، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الحالات المرضية، معربا عن شكره لحضور قريتي أبو الريش ودراو لتوضيح الحقيقة للعالم أجمع، مؤكداً أن المحافظة تعرضت لكم كبير من الشائعات، مضيفا أن المحافظة تجهز للاحتفال ببدء الموسم السياحي الشتوي ولم يتم إلغاء فوج واحد.

وزير الإسكان يتابع منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى

و تابع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) ، وتم التأكد من جودة مياه الشرب وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ويتم إستكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالى 103 محطة ومرشح حيث أثبت النتائج سلامة المياه من أى ملوثات .

بدء العمل بالصرف الصحى لقرى أبو الريش

أكد محافظ أسوان على أنه تنفيذاً للوعود المتعلقة بالبدء فى إستكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى ، والذى كان من المشروعات المتعثرة ، ومتوقف العمل فيه منذ عام 2010 ، فقد بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكليفات من الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وبإشراف من اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة فى هذا المشروع الحيوى من خلال الدفع بالمعدات والمستلزمات الفنية لخدمة أهالى هذه القرى ، لافتاً بأنه بالتوازى مع ذلك سيتم البدء فى إستكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو ضمن مشروع صرف صحى بنبان حيث ستبدأ الأعمال فى محطات الرفع والشبكات والإنحدار ، وكذا محطة المعالجة بطاقة 7/10 ألف م3 يوم ، وبأطوال 23 كم بالرقبة ، و 50 كم ببنبان ، وهو ما يعكس حرص أجهزة الدولة التى تعمل بروح الفريق الواحد فى ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم .

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو

تابع محافظ أسوان نتائج الزيارة التى قام بها اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمرافقة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل لتفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو .

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه وفقاً للتنسيق مع محافظ أسوان تم إتخاذ إجراءات سريعة لإستكمال هذا المشروع الذى يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لإدخال خدمات الصرف الصحى لعدد 50 ألف مواطن ومواطنة داخل 5 قرى وهى بنبان قبلى وبحرى والرقبة الشرقية والغربية ، بالإضافة إلى قرية المنصورية ، مشيراً إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بطاقة 7/10 ألف م3/ يوم ، بجانب إنشاء 7 محطات رفع ، فضلاً عن شبكات وخطوط طرد بإجمالى 76 كم .

وشدد اللواء إيهاب خضر على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل بكل المواقع للعمل على مدار اليوم ، لأنه لا مجال للتهاون أو التقصير حيث سيتم سحب الأعمال فوراً من الشركات المنفذة فى حالة بطئ معدلات الإنجاز وإسنادها لأخرى أكثر جدية .

أعطى محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه كل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 ، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ، مع سداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، مكلفاً بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة ، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك ، مع تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة بالنسبة للطلبات المرفوضة .

محافظ أسوان يبحث مع رئيس هيئة المياه جهود استكمال مشروعات "حياة كريمة"

إلتقى محافظ أسوان برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء إيهاب خضر وذلك لإستعراض الجهود التى تقوم بها الهيئة داخل مختلف قرى المحافظة ، وخاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مؤكدا على أننا نعمل جاهدين لإستكمال مشروعات الصرف الصحى داخل قرى المحافظة ، حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى حققتها المبادرة الرئاسية ، وهو ما تجسد واقعاً ملموساً من خلال توفير خدمة الصرف الصحى لـ 90 % وذلك داخل 100 قرية بقرى المرحلة الأولى ، مطالباً بأهمية نهو المشروعات المتبقية بالقرى والنجوع وفقاً للتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لها سواء لمشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحى .



إنطلاق فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية

إنطلقت فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بمسرح فوزى فوزى الصيفى بأسوان ، والذى يأتى أيضاً ضمن مشروع " أهل مصر " ، وتستمر الفعاليات حتى 30 سبتمبر الحالى تحت شعار " يهمنا الإنسان " .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " تهدف إلى مجتمع أكثر وعياً وتقدماً ، ولتحسين قدرة الأفراد ، وتطوير مهاراتهم ، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة ، لافتاً إلى أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تستهدف كل الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن .

فيما أوضح يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان بأن الملتقى يستضيف 130 شاباً وفتاة من المحافظات الحدودية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب" ، والوادى الجديد ، ومطروح ، وأسوان المحافظة المضيفة ، بالإضافة إلى شباب حى الأسمرات بالقاهرة ، ويضم عدة لقاءات تثقيفية ، ودورى ثقافى ، وآخر رياضى .



عروض نهرية وجوية سياحية



أطلق محافظ أسوان بدء فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، والتى تضمنت مرور جوى لطائرات سلاح القوات الجوية المصرية والتى تم تنفيذها لأول مرة فى مستوى منخفض على مجرى نهر النيل وذلك وسط حضور من الأفواج السياحية والمواطنين ، مع إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد.

فيما شهد الدكتور إسماعيل كمال عروض لمراكب الكياك التابعة لمديرية الشباب والرياضة وسط تفاعل من المشاهدين لهذه العروض المتميزة التى لاقت إعجابهم .



ومن جانبه أوضح محافظ أسوان بأنه تم إعداد برنامج حافل ومتميز لإحتفال عروس المشاتى بيوم السياحة العالمى يستمر على مدار 4 أيام ، ويتضمن عروض للطيران الجوى ، وإفتتاح مشروع الهوية البصرية ، ومسيرة للمراكب الشراعية ، وأخرى للدراجات ، وثالثة لوضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا ، فضلاً عن موكب الحناطير من حديقة مدكور أبو العز ، ومشاهدة للألعاب النارية .

مؤكداً على أن هذه الفعاليات تعتبر بداية قوية لإستقبال موسم شتوى وسياحى جيد فى ظل الأجواء الممتعة والطقس المتميز للؤلؤة النيل الساحرة التى تنعم بالأمن والأمان والإستقرار داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ونبعث برسالة طمأنة للأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بزيارة أسوان .

محافظ أسوان يتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر



تفقد محافظ أسوان معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر ، والذى تم تنظيمه بحديقة درة النيل ليضم 75 عارضه من سيدات أسوان ، وشباب قادرون بإختلاف وذلك بالتعاون بين منصة أيادى مصر ، ومديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة .

وأوضح إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق لإقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية التراثية بالقاهرة لتحقيق التسويق الجيد لهم ، مشيداً بالمواهب الإبداعية والإبتكارية لسيدات أسوان ، ولشباب قادرون بإختلاف فى تصميم وإنتاج هذه المنتجات التى تكتسى باللمسات الجمالية المتميزة.

1000101408

1000101358

1000101293

1000101266

1000101260

1000101252

1000100817

1000100826

1000100798

1000100792

1000100800

1000100804

1000101254

1000101264

1000101318

1000102658

1000102653

1000102631

1000102633

1000102634

1000102335

1000102328

1000102333

1000102325

1000102306

1000102297

1000102294

1000102287

1000102010

1000102016

1000102040

1000102028

1000101487

1000101477