غدًا.. انطلاق فعاليات "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ" بالأزهر

تنطلق غدًا السبت، أولى فعاليات "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ"، الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف خلال الفترة من السبت القادم وحتى الأربعاء؛ وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي كلمة افتتاحية، على أن يبدأ عقب هذه الكلمة اللقاء الأول بعنوان: (الأزهر حامل لقاء الوسطية)، ويحاضر فيها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة.

وأكد الأمين العام للمجمع د. محمد الجندي، أن هذه اللقاءات تحقق مجموعة من المحاور جميعها هدفًا أسمى وهو بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وترسخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن استراتيجية المجمع ورؤيته في مجال الدعوة، تعمل على التركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.