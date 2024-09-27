10 إجراءات بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لاستقبال العام الدراسي الجديد

اتخذت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، حزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب التعليمية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن جامعة طيبة التكنولوجية تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

وتنشر "البوابة نيوز" الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في النقاط التالية:-

جرى الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد 2024-2025. تشمل الإجراءات انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق. تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والورش والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات. متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية. التنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة. تنظيم حفل استقبال للطلاب والطالبات الجدد يحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد. تواصل الجامعة العمل على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى. تم الانتهاء من إعداد و إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية. تجري عملية توزيع الطلبة على البرامج الدراسية واستخراج البطاقات الجامعية. توفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن العام الجامعى 2024 /2025 سينطلق يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.