تعزيز صناعة الأسمدة وتنمية مستدامة.. حصاد الزراعة في 7 أيام| إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 214 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على عدد من اللقاءات التي عقدها، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث التقى والشيخ عبد المحسن الحكير المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار الزراعي في مصر، كما التقى أيضا، والدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والنقابة وتطوير منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة، كما استقبل "فاروق"، أيضا "سيسل كوبريه" المديرة الإقليمية لشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ لبحث أوجه التعاون في مجال ترشيد المياه والتقاوى والاستثمار الزراعى.

بحث وزراء الزراعة وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة.

وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر الثاني للزراعة والغذاء والذي تم عقده تحت عنوان : " نحو تنمية زراعية مستدامة".

كما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي المصري، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم شهادات لعدد ١٥ مبعوث من ١٢ دولة افريقية (بنين - بوركينافاسو - تنزانيا - جنوب السودان - زامبيا - زيمبابوي - ساحل العاج- غانا – غنيا – كاميرون – مدغشقر – ملاوي) وذلك في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الخارجية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم".

كما عقد معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ورشة عمل دولية حول المشروع البحثي: استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية، كذلك قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات بوزارتي البيئة والزراعة ؛ بتفقد محاور عمل مواجهة السحابة السوداء بنطاق بلبيس أبو حماد طريق ترعة الإسماعيلية وصولا الى الزقازيق، كما توجه الدكتور علاء فاروق إلى محافظة الدقهلية لمتابعة منظومة قش الأرز.

وعقد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه، ثلاث ندوات توعويه إرشاديه بمحافظات الجيزه، والإسماعيليه، والأسكندريه، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعه بالمحافظات وذلك في إطار توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات ىداء قطعانهم، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث تجاوزت 6.4 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن الدكتور ممتاز شاهين - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة يوم السبت الموافق 21سبتمبر 2024بجميع محافظات الجمهورية، كذلك اختتم معهد بحوث وقاية النباتات برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالمقر الرئيسي للمعهد و فروعه بالشرقية و الإسكندرية و الدقهلية و سوهاج، لمساعدتهم في تطوير مسارهم المهني وتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

بينما عقدت الأمانة الفنية للمشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية التابع لبرنامج التنمية الزراعية ( ADP ) اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2023/2024، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات التغيرات المناخية ، بمركز البحوث الزراعية، اعلان الحالة القصوى وتكثيف العمل بوحدات الانذار المبكر، بالمركز لمتابعة ورصد الحالة المناخية، وإصدار التوصيات اللازمة للمزارعين.

واستعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إنجازات المركز خلال عام في مجال التنمية الزراعية والبحوث والتعاون الدولى والتحول الرقمي والحصر التصنيفي ودراسات التربة والملوحة، كما افتتح الدكتور عمرو عبد الجواد رئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، فعاليات الدورة التدريبية القطرية بعنوان: "التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية" بمركز تنمية موارد الوادي الجديد بالخارجة، كذلك أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عن بدء إنشاء شبكة طرق جديدة تمتد بطول 150 كيلو مترًا في صحراء مطروح.

وشارك الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات هذا الأسبوع في ورشة عمل تحت عنوان "أنظمة الرصد والتقييم لأنشطة التكييف في قطاع الزراعة وذلك لدعم خطة التكيف الوطنية في مصر: تطوير أطر المتابعة والتقييم ونظرية التطوير"التي نظمتها منظمة الفاو كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة إنتاجنا لأبناءنا، بتوفير وضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، الإنتهاء من جمع وتدوير أكثر من ٤٢٦ ألف طن من قش الأرز، في 5 محافظات حتى الآن، للكميات التي تم حصادها من المحصول، كما شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة المباحث التموين، حملات مكثفة على ثلاجات البطاطس، لضبط أية كميات مخزنة، والتوجيه بطرحها في الأسواق.



فيما واصل قطاع استصلاح الاراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال تطوير وتحديث الجمعيات التابعة له، تنفيذا تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، كذلك شاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية افتراضياً في المنتدى النسائي الأورو أسيوي الرابع والذي تم تنظيمه بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ممثلة عن جمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٥٠٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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