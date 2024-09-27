ندوات توعوية وتوفير فرص عمل.. أبرز فعاليات "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث شهدت العديد من الأنشطة الهادفة إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم عبر تقديم الخدمات المختلفة في عدة مجالات.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الأنشطة تضمنت مايلي:

صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

عقد صندوق تنمية المشروعات ندوة تعريفية حول الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها، بالإضافة إلى شرح خدمات التأسيس القانوني للمشروعات الصغيرة، بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في المحافظة.

مديرية الصحة:

قدمت مديرية الصحة خدمات صحية لـ 676 مواطناً ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، كما تم المرور على 26 منشأة للتأكد من سلامة الأغذية، وتحرير 76 محضراً للمخالفين بهدف ضمان صحة المواطنين وسلامة الأغذية المتداولة.

مديرية الطب البيطري:

في إطار دعم الثروة الحيوانية، نظمت مديرية الطب البيطري ندوة إرشادية توعوية بمركز باريس، تناولت موضوعات التلقيح الاصطناعي، التحسين الوراثي، والتأمين على الثروة الحيوانية، وذلك لمربي الماشية في قرية بغداد التابعة لمركز باريس.

مديرية العمل:

وفرت مديرية العمل 19 فرصة عمل جديدة كمسؤولي تمويل بمركز الداخلة، وذلك من خلال مكتب العمل في المركز، في خطوة تهدف إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للشباب.

الوحدة المحلية لمركز الخارجة:

عقدت الوحدة المحلية لمركز الخارجة مؤتمرًا جماهيريًا في قرى المنيرة، تم خلاله تسليط الضوء على التسهيلات التي تقدمها الدولة في ملفات التصالح على مخالفات البناء، واستخراج تراخيص تشغيل المحال التجارية. كما وفرت الوحدة المحلية سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات المباشرة لسكان القرية.

المجلس القومي للمرأة:

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية صحية حضرها 82 مستفيداً من قرية القلمون بمركز الداخلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ورفع مستوى الوعي الصحي.

مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة:

في سياق دعم السياحة الداخلية، عقد مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة ندوة توعوية لمجموعة الواحة الكشفية، تضمنت التعريف بأهم المعالم السياحية في واحات الوادي الجديد. كما تم عرض أفلام قصيرة حول الواحات، وتوزيع كتيبات ونشرات سياحية لتعريف المواطنين بجمال المحافظة وأهميتها السياحية.

تأتي هذه الأنشطة المتنوعة في إطار الجهود المستمرة للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقديم الدعم المباشر للمواطنين في محافظة الوادي الجديد.

جانب من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الوادي الجديد (1)

جانب من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الوادي الجديد (2)

جانب من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الوادي الجديد (3)

جانب من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الوادي الجديد (4)

جانب من فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الوادي الجديد (5)