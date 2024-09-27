بعد تهكمه على قيادات جامعة بني سويف.. حبس الصحفي المزيف سنتين

صرح مسؤول بالإدارة القانونية بجامعة بنى سويف، أنه قد تم القبض على م .ح "الكاشف" المنتحل صفة صحفي بعد صدور حكم محكمة الجنايات الاقتصادية، بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، باعتبار أن المجني عليهم موظفون عموميون، وأن الجرائم التي ارتكبها المتهم في حقهم كان بصفتهم الوظيفية.



وأضاف المصدر، أن المتهم قام بنشر فيديوهات على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به، تحتوي تلك الفيديوهات على عبارات سب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وادعاءات على غير الحقيقة، وتعمد الازعاج والمضايقه لكل من رئيس جامعة بني سويف، وعميد ووكيل كلية السياحة والفنادق.



وتشيد جامعة بنى سويف، بقضاء مصر الشامخ، وتؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها لها القانون حيال كل من تسول له نفسه في تشويه صورة الجامعة وكل من ينتسب إليها.