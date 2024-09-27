خبير عسكري: الطيران الإسرائيلي يستخدم صواريخ دقيقة وذكية للغاية

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث في لبنان وصل إلى نقطة اللاعودة وأن الإجراءات والعمليات العسكرية هي التي تتصدر المشهد ورأينا كيف جرى إحباط ورقة التفاوض الأمريكية الفرنسية ليس فقط من العدو الإسرائيلي، بل أيضًا من قبل حزب الله الذي رفضها وانسحبت الحكومة اللبنانية من عملية تأييد أو الترحيب بهذه الورقة.

وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا الآن في قلب المعركة مما يعني ان الاشتباك يتسع بما لا يفتح مجال للقول أن هل ستتطور الأمور أو لا تتطور ولكن الأمور بالفعل بلغت منحنى خطير وربما كانت في بعض الأيام اقصى من العدوان على غزة لذلك نحن في قلب المعركة، وأن أساسها يعتمد على الطيران والمسيرات والصواريخ من قبل حزب الله.

وتابع العميد خالد حمادة، الخبير العسكري و الاستراتيجي: «الطيران الإسرائيلي يستخدم صواريخ وأسلحة دقيقة وذكية للغاية و حزب الله مازال يعتمد على الصواريخ التقليدية».

