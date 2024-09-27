«يويفا» يفرض على برشلونة عقوبة قاسية بسبب فليك

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقوبة قاسية على نادي برشلونة الإسباني؛ بسبب الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأصدر «يويفا» قرارًا بتفعيل عقوبة سابقة على نادي برشلونة، وذلك بسبب تصرفات عنصرية ورفع لافتات سياسية من جماهيره خلال مباراة البلوجرانا ضد موناكو الفرنسي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، كشف «يويفا» أن العقوبة تطبق على برشلونة في مباراته المقبلة خارج أرضه أمام النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، حيث سيحرم كبير الكتلان من بيع تذاكر لمشجعيه في هذه المباراة.

برشلونة بدون جماهيره أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

وتأتي هذه العقوبة، بسبب عرض جماهير برشلونة لافتة تحمل شعارًا مشابهًا لشعار النظام النازي، خلال مباراة البلوجرانا أمام موناكو، وذلك في إشارة ودعم إلى المدرب الألماني هانز فليك.

هذا التصرف العنصري أثار غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي قرر تفعيل عقوبة سابقة كانت قد فرضت على النادي الإسباني في أبريل الماضي، بسبب سلوك عنصري مشابه من جماهيره في مباراة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة «ماركا»، إلى أن «يويفا» فرض على برشلونة غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، وذلك بسبب مخالفته للوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى حظر بيع التذاكر وحرمانه من جمهوره في مباراة النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.