6 نصائح مفيدة للتعامل مع طفلك العنيد بدون ضرب.. أبرزها مراعاة الهدوء وعدم المقارنة

يتعامل الطفل العنيد بسلوك غير مريح ومحير للآباء، ولكن يعد ذلك شيئا طبيعيا ومتاحا في مراحل النمو المختلفة، وقد يعبرالطفل عن عناده بطرق متعددة ، مثل الامتناع عن الأكل ، الصراخ، البكاء، أو التمسك بكلامه، أو تكسير أدوات البيت، ذلك السلوك الذى قد يتحول معه من الصغر الي مراحل سن المراهقة بسلوك متطرف وتمسك بأراء خاطئة، وفقا لما أفاد إليه دكتور أيمن عبدالرحمن العقباوي استشاري التخاطب وتعديل السلوك، عن أهم الارشادات والنصائح المفيدة للتعامل مع الطفل العنيد وهي كالتالي:

مراعاه الهدوء عند التعامل مع الطفل العنيد:

من المهم أن يحافظ الوالدان على هدوئهما وعدم الانفعال، والتواصل الجيد ، من خلال التحدث مع الطفل بأسلوب لين وحازم، وعند طلبك لفعل شئ معين عليك شرح السبب حتي لايشعر أنه مجبر.

تسهيل التعامل واعطاء الطفل خيارين:

ألافضل تسهيل التعامل مع الطفل عند فعل شئ معين واعطائه خيارين للاختيار من بينهما ، حتي لا يشعر بالإجبار على عمل شيء معين، أو بعدم الحرية أو أنه طفل ضعيف مما يدفعه للعند.

الأفضل التجاهل المقصود مع الطفل العنيد:

أحيانا قد يكون تعمد الطفل للبكاء وتكسيرالأشياء لجذب الانتباه ، رفضا على أي شيء يريده، فيجب التجاهل وعدم الاستجابة.



الشكر والتقدير للتعامل مع الطفل العنيد:

تشجيع الطفل على السلوك الإيجابي والشكر عندما يقوم بما هو مطلوب منه، في الوقت المناسب، وعدم اجباره علي عمل شئ أخرعندما يكون متعبا أو جائعا.

التماس المساعدة للتعامل مع الطفل العنيد:

إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع عناد طفلك، فلا تتردد في طلب المساعدة من اخصائي في التربية، مع مراعاة البعد عن الصراخ والضرب لأن هذه الأساليب تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتضر بعلاقة الطفل مع الأهل.

ابتعد عن المقارنة والشعور بالذنب:

مقارنة طفلك بأطفال آخرين أمر سئ نفسيا ، يشعرفيه بالإحباط وعدم القيمة، ويجعله يشعر بالذنب، فحاول أن تمتنع عن ممارسة هذه السلوكيات السلبية على طفلك.