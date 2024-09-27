"رئاسة الأقصر" و"الفنون الجميلة" يناقشان خطة تطوير الميادين والشوارع استعدادًا للموسم السياحي

عقد اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعاً بمقر مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة الأقصر بالتنسيق مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد حمزة عميد الكلية والدكتور رمضان عبد المعتمد وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الاستعداد للموسم السياحي يجري الأهتمام بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مستوى المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة ودهانها، مع تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة، بدءًا من ميناء الأقصر الجوي وصولاً حتى منطقة الجولي فيل، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.

مهمة كلية الفنون تتمثل في الرسم على الجداريات والأكشاك الكهربائية

من جانبه، قال الدكتور أحمد حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة الأقصر، لإضفاء بريق وسحر خاص للمحافظة مع إقتراب بدء الموسم السياحي الشتوى، كما تم بحث الخطوات الجديدة لتحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، مشيراً إلى أنه من أهم هذه الأعمال الرسم على الجداريات وجميع الأكشاك الكهربائية.

وجاء ذلك الاجتماع بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة.