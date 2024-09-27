الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه على مدار أسبوع نفذ الجيش الروسي 33 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال"، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزراة - في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، اليوم /الجمعة/ - أنه "في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى قطارات محملة بأسلحة ومعدات غربية".

وأضاف البيان: "أنه تم ضرب منشآت الإنتاج ومناطق تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة والترسانات ومستودعات الذخيرة والوقود ونقاط الانتشار المؤقتة ومناطق تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

وتابع: "تواصل وحدات من مجموعة "الشمال" خلال الأسبوع عملية تدمير واستهداف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3270 عسكريا، و10 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز ليوبارد، و66 مركبة قتالية مدرعة و81 مركبة` و53 مدفعا ميدانيا و8 محطات حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات".

وأكد البيان أنه "خلال أسبوع قامت وحدات مجموعات "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي على طول الخط الأمامي"، مشيرا إلى أن نظام كييف خسر أكثر من 2980 فردا عسكريا، وسبع دبابات، و14 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة "ح113"، و40 مركبة، وثلاث راجمات صواريخ و52 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 12 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 26 مستودع ذخيرة ميدانيا".

وأوضحت الوزارة الدفاع أن "العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"حررت خلال الأسبوع بلدتي غريغوروفكا وأوستروي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو نحو 5140 جنديا ودبابتين وثماني مركبات قتالية مدرعة و94 مركبة وثلاثة راجمات صواريخ، و58 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 11 محطة حربية إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مستودع ذخيرة ميدانيا".

