«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال نفذ موجة جديدة من الغارات على الأراضي اللبنانية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من مرجعيون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ موجة جديدة من التصعيد والغارات الجوية على الأراضي اللبنانية التي استهدفت عدة مناطق في نطاقات قضاء صور والنبطية وبنت جبيل في الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ولكن هذه المرة في منطقة شبعا حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا مأهولًا بالسكان مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء هذه الغارة، و الغارة استهدفت منزلًا لقتل عدد من أفراد أسرة واحدة.

وتابع: «التصعيد والعمليات الإسرائيلية مستمرة وتنتشر في كافة المناطق في الجنوب اللبناني وسط أنباء عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشهداء والمصابين نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق سكنية، ولم تقتصر عند مناطق مفتوحة وهناك توسع لدائرة هذه الإستهدافات في المناطق المدنية».