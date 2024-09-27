تصعيد عسكري في لبنان: 60 شهيدا وإسرائيل تناقش وقف إطلاق النار وسط غارات متواصلة.. فيديو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت البلاد أمس الخميس، أدت إلى استشهاد 60 شخصاً وإصابة 81 آخرين، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي 115 غارة على مناطق متعددة في لبنان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فرقاً من بلاده اجتمعت لمناقشة مقترحات وقف إطلاق النار في لبنان، معبراً عن تقديره للجهود الأمريكية التي ساهمت في هذه المبادرة.

في الوقت نفسه، استمرت الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة، على عدة مناطق في جنوب لبنان، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام اللبنانية.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، أن سلاح الجو نفذ نحو 220 غارة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، وذكر أن من بين الأهداف المستهدفة كانت مواقع البنية التحتية، كذلك منصات إطلاق الصواريخ، وعناصر الحزب، ومرافق تخزين الأسلحة، مشيراً إلى أن الجيش يواصل جهوده لتفكيك القدرات الإرهابية والبنية التحتية لحزب الله.