السوبر الأفريقي.. رئيس «كاف» يصل الرياض لحضور مباراة الأهلي والزمالك (صور)

وصل باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، لحضور المباراة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

يقام نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024، مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية، وتحديدًا على ملعب المملكة أرينا.

وصول موتسيبي الرياض قبل مباراة السوبر الأفريقي

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، صورًا لحظة وصول موتسيبي الرياض، قبل مبارة السوبر الأفريقي، معلقًا عليها: «أتمنى التوفيق لكل من الأهلي والزمالك».

وكان «كاف» برئاسة موتسيبي، وقع مؤخرًا اتفاقية تعاون مع هيئة الترفيه السعودية، تتضمن استضافة المملكة للعديد من البطولات الأفريقية، بما في ذلك كأس السوبر الأفريقي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

اتفاقية «كاف» مع هيئة الترفيه السعودية

وتأتي زيارة رئيس «كاف» إلى الرياض في إطار حرصه على متابعة الحدث الرياضي الأبرز في القارة الأفريقية حاليًا، والذي يجمع بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية عريضة في جميع أنحاء القارة والعالم العربي.

السوبر الأفريقي 2024

يخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي 2024، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل كأس الكونفيدرالية.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، بينما يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

يذكر أن، المملكة العربية السعودية استضافت النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي، والتي أقيمت في مدينة أبها، وشهدت تتويج نادي اتحاد العاصمة الجزائري باللقب على حساب الأهلي.