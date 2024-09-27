نقيب الأطباء اللبنانيين: أعددنا الخطط اللازمة وأطلقنا خطا ساخنا لتقديم الدعم للمصابين

أكد الدكتور محمد صافي، نقيب الأطباء اللبنانيين، أنهم يعملون على متابعة الحالات الحرجة والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف نقيب الأطباء اللبنانيين، انه تم إعداد الخطط اللازمة كافة وأطلقوا خطا ساخنا لتقديم الدعم لمصابي الغارات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، صرح وزير الصحة اللبناني، بأن طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما انفجار الأجهزة اللاسلكية تشير إلى أن حالات الإصابة تستغرق وقتا طويلا للتعافي، مؤكدا ضرورة تعاون الأجهزة المعنية وتكاتفها مع الوزارة لخدمة الجرحى وأداء دورها تجاه المصابين.

كما تابع "ملتزمون بتقديم الدعم اللازم للمصابين جراء الغارات الإسرائيلية.. 25 شهيدا وعدد كبير من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متفرقة بالبلاد.