بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية

بدأ تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الاهلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م.

واشار الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي للجامعة الأهلية مع الدكتور علاء تاج مدير برنامج العلوم الادارية والمالية يوم الاربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤.



واشار الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة، ان مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية، مشيرا الى نشر فيديو توضيحي لكافة اجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الاهلية.