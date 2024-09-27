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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة العالمية» تجدد شهادة الإشهاد بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية

عقب زيارات ميدانية لـ6 محافظات..

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وفدا من منظمة الصحة العالمية، لاستعراض نتائج الزيارات الميدانية التي أجراها وفد المنظمة في 6 محافظات للتحقق وتجديد الإشهاد بخلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حفاظ الدولة المصرية على الصحة العامة والمجتمعية وتغطية كافة الجوانب المتعلقة برفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالحفاظ على المكتسبات الصحية التي تحققت، وبشكل خاص إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد ضم خبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط، والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك خبراء دوليين في مجال الصحة العامة، بحضور  الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن أعمال البعثة استمرت لمدة 6 أيام تضمنت زيارات ميدانية لمحافظات (القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج)، للتحقق الفعلي من نسب التغطية بالتطعيمات، وأنظمة الترصد المطبقة، ضماناً للاكتشاف المبكر لأي أحداث صحية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن فريق بعثة المنظمة أشاد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات على كافة المستويات، كما أشاد بفاعلية وحساسية أنظمة الترصد المطبقة على مستوى الجمهورية، وكذلك الأداء المتميز لكافة الفرق الوقائية بالمنشآت الطبية، والإدارات الصحية، ومديريات الشئون الصحية التي تمت زيارتها، علاوة على الإشادة بالأداء المتميز للمعامل المركزية للصحة العامة والبرنامج الموسع للتطعيمات.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، ومديري الإدارات بقطاع الطب الوقائي.

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