سرقة بالإكراه.. قرارات عاجلة في مصرع سائق وإصابة آخر إثر التعدي عليهما من قبل آخرين بالهرم

فتحت جهات التحقيق في الجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع سائق واصابة عامل اثر التعدي عليهما بسلاح ابيض من قبل اخرين وسرقة اموالهما بمنطقة الهرم، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفي واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الذي ادلي بمواصفات مرتكبي الحادث، كما امرت بحبس المتهمين بالتعدي على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

مصرع سائق واصابة عامل

البداية ببلاغ تلقاه مامور قسم شرطة الأهرام ، من أحد المستشفيات باستقبال سائق، توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، عامل، مصاب بجروح متفرقة.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ وبسؤال الثاني قرر أنه حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفى وبحوزتهما مبلغ مالي، توقفا أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالي عبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص، وعقب انصرافهما بالسيارة فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولان، قاموا باستيقافهما وتعدى أحدهما عليهما بسلاح محدثًا إصابتهما المشار إليها، والتي أودت بحياة الأول، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض -مطواة، سنجة- 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.