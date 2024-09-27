محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ماراثون الجري بمدينة الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق فعاليات النسخة الثانية من ماراثون الجري للشباب والفتيات والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة ونادي روتاري الشرقية إحتفالاً بالأسبوع العالمي للصم واليوم العالمي للغة الإشارة وبمشاركة 300 شاب وفتاه من أبناء المحافظة.

وجاء ذلك عقب إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الزووم إنطلاق فعاليات ماراثون الجري للشباب والفتيات بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنطقة الروتارية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء تجاه الوطن والتأكيد علي الهوية العربية وتبادل الخبرات فيما بينهم، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشيرين أبو سمرة رئيس نادي روتاري الشرقية، وأعضاء النادي، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وعدد من نواب البرلمان.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوي الهمم مؤكداً على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لذوي الهمم، مشيراً إلى أن المحافظة إتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للإهتمام بذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وألقى محافظ الشرقية التحية على الحضور بلغة الإشارة موجهاً لهم الدعوة للمشاركة في فعاليات اليوم الأخير لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصلية في دورته الـ 28 والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

ونطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق مروراً بديوان عام المحافظة ومديرية الشاب والرياضة وصولاً لجامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية أمام قصر ثقافة الزقازيق.

وكرم محافظ الشرقية الفائزين في المارثون بمنحهم ميدالية تذكارية مقدمة من نادي روتاري الشرقية بجانب تكريم وكيل وزارة الشاب والرياضة، وعدد من قيادات المديرية وأعضاء نادي روتاري الشرقية مشيداً بالتنظيم الجيد للإحتفالية ومتمنيا للجميع التوفيق والإستمرار في رعاية ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم.

وشهدت الاحتفالية إهداء نادي روتاري الشرقية لمحافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لرعايته لكافة الفعاليات والمناسبات وحرصه على الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صور تذكارية مع الشباب والفتيات والحضور مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع، قائلًا أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لهدفه ويحقق النجاح المرجو.

يذكر أن تنظيم الماراثون يهدف إلى تسليط الضوء على قدرات الصم وضعاف السمع، وإبراز مواهبهم وإمكاناتهم، مع تعزيز دعم المجتمع لهم، والبالغ عددهم بنحو 7.5 مليون شخص فى مصر.