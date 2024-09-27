مسجلا 2663 دولارًا للأونصة.. أول تراجع للذهب هذا الأسبوع بالبورصة العالمية

تراجع سعر الذهب العالمي بشكل معتدل خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخيا يوم أمس، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل التوقعات المتزايدة بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مع انتظار الأسواق لتقرير التضخم المفضل للبنك الفيدرالي هذا العام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2661 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2672 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2663 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي بعد أن ارتفع يوم وسجل مستوى تاريخيا عند 2685 دولارا للأونصة ليقبل المعدن النفيس على تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.6% وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 6.4%.

أشعل خفض أسعار الفائدة الذي أقره البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي والذي جاء بشكل حاد بمقدار نصف نقطة مئوية موجة صعود في أسعار الذهب، ليسجل الذهب مستويات تاريخية متتالية.

أسعار الذهب مدعومة حاليا بخفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الـ 12 شهرا القادمة بالإضافة إلى تدابير التحفيز الصينية وكلاهما يضعف الدولار.

انخفاض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بنسبة 0.1% ولكنه سجل أدنى مستوى منذ 13 شهرا تقريباً في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، الأمر الذي يصب في صالح الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

تضع الأسواق المالية الآن احتمال بنسبة 49% أن يقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في نوفمبر، بينما كانت توقعات أعضاء البنك التي صدرت مع اجتماع الفيدرالي الأخير تشير إلى خفض الفائدة 50 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري.

تسببت عمليات خفض الفائدة في تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، وقد تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين والتي تعد أكثر السندات تأثراً بالتغير في أسعار الفائدة لتسجل هذا الأسبوع أدنى مستوى منذ سبتمبر عام 2022، الأمر الذي يدل على التأثير السلبي الحالي على أسواق السندات الأمريكية.